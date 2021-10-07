В «ДНР» назвали число заболевших ковидом после вакцинации

Более 530 случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы среди жителей отдельных районами Донецкой области, привитых российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом заявили в «министерстве здравоохранения» группировки «ДНР».



Там напомнили, что в ходе прививочной кампании было вакцинировано около 200 тысяч местных жителей старше 18 лет.



«По состоянию на 6 октября из числа граждан, привитых векторными вакцинами, разработанными в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирован 531 случай заболевания COVID-19», — подчеркивается в сообщении.



Отмечается, что среди таких людей 402 легко перенесли болезнь, состояние 127 оценено как средней степени, у двоих отмечено тяжелое течение заболевания.



В «Минздраве ДНР» сочли такие показатели позитивными. «Вакцинация способствует значительному сокращению числа случаев тяжелого течения COVID-19. Проведение кампании по иммунизации населения позволит ограничить циркуляцию вируса и появление новых, более опасных штаммов», — говорится в сообщении.



Вместе с тем, по данным «Новостей Донбасса», полученная летом вакцина из России уже использована. Когда будут новые поставки, в «ДНР» не сообщают.