СБУ задержала одну из сотрудниц «банка ЛНР»

СБУ завершила досудебное расследование в отношении представительницы так называемого «госбанка ЛНР». Женщину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Материалы уголовного производства направлены в суд.



В СБУ Луганской области сообщили, что сотрудница одной из украинских банков в 2015 году присоединилась вступила в ряды группировки «ЛНР». Там ее назначили на руководящую должность в одно из отделений «банка», причастного к финансированию незаконных вооруженных формирований.



В августе этого года в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали руководительницу псевдобанка – она пыталась незаконно пересечь государственную границу.