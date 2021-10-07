По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

В отдельных районах Луганской области выявили 304 новых случая коронавируса. Кроме того, 160 человек выздоровели, а 35 умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 495 новых случаев заболевания COVID-19 и 12 летальных случаев.



В отдельных районах Донецкой области выявили 503 новых случаев коронавируса. Кроме того, 463 человека выздоровели, а 70 человек умерли.



Более 530 случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы среди жителей отдельных районами Донецкой области, привитых российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом заявили в группировке «ДНР». Там напомнили, что в ходе прививочной кампании было вакцинировано около 200 тысяч местных жителей старше 18 лет.



На подконтрольной правительству территории Донецкой области выявили 985 новых случаев коронавируса. Кроме того, 518 ранее заболевших выздоровели, а 13 человек умерли от осложнений болезни.



Экономика



Ажиотаж с ростом цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным», не спадает. После принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.



В ОРДО дорожает не только картофель, стоимость мяса тоже идет вверх.



Общество



В Донецке рентген-кабинеты не справляются с наплывом больных. Людей записывают в очередь на две недели вперед, что указывает на сложную эпидемиологическую ситуацию в неподконтрольном городе.



На шахте имени Засядько в Донецке 15-е сутки продолжается ликвидация последствий пожара, спасатели тушат тлеющую горную массу.