Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня

07 октября 2021, 23:43

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

В отдельных районах Луганской области выявили 304 новых случая коронавируса. Кроме того, 160 человек выздоровели, а 35 умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 495 новых случаев заболевания COVID-19 и 12 летальных случаев.

В отдельных районах Донецкой области выявили 503 новых случаев коронавируса. Кроме того, 463 человека выздоровели, а 70 человек умерли.

Более 530 случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы среди жителей отдельных районами Донецкой области, привитых российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом заявили в группировке «ДНР». Там напомнили, что в ходе прививочной кампании было вакцинировано около 200 тысяч местных жителей старше 18 лет.

На подконтрольной правительству территории Донецкой области выявили 985 новых случаев коронавируса. Кроме того, 518 ранее заболевших выздоровели, а 13 человек умерли от осложнений болезни.

Экономика

Ажиотаж с ростом цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным», не спадает. После принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.

В ОРДО дорожает не только картофель, стоимость мяса тоже идет вверх

Общество

В Донецке рентген-кабинеты не справляются с наплывом больных. Людей записывают в очередь на две недели вперед, что указывает на сложную эпидемиологическую ситуацию в неподконтрольном городе.

На шахте имени Засядько в Донецке 15-е сутки продолжается ликвидация последствий пожара, спасатели тушат тлеющую горную массу. 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:43
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:57
В «ДНР» назвали число заболевших ковидом после вакцинации
16:21
Олег Газманов планирует дать концерт в Донецке
14:25
Фуры стояли на три километра: Что происходит с ценами на картофель в Донецке
14:18
«ДНР» завтра откроет КПВВ под Донецком
13:27
«ЛНР» предупредила о перебоях со связью с 8 по 10 октября
11:54
В «ЛНР» рассказали, как будут работать посты на КПВВ и «граница» с Россией при отключении электроэнергии
11:40
«ДНР» выявила более 500 заболевших и 70 умерших от ковида за сутки
09:43
Коронавирус в ОРДО: Очередь на рентген в Донецке расписана на полмесяца вперед
09:12
«ЛНР»: Более 300 заболевших и 35 смертей от ковида за сутки
09:04
На шахте в Донецке две недели тушат тлеющий пожар
22:24
Дорожает не только картофель: В Донецке показали цены на мясо
21:36
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 октября
19:27
«ЛНР» перенесла проведение военных сборов резервистов
18:59
«ДНР» и «ЛНР» начали объединять футбольные чемпионаты
все новости
23:43
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:45
Жители Бахмута создали детскую STEM-лабораторию на деньги из бюджета участия
22:02
СБУ задержала одну из сотрудниц «банка ЛНР»
21:05
Ермак и Нуланд обсудили роль США в урегулировании конфликта на Донбассе
21:03
Суд Праги оставил прежним приговор наемнику «ЛНР», осужденному на 20 лет
19:48
В 2022 году более 340 семей ВПЛ получат льготные кредиты на жилье
19:34
К ноябрю педагоги и чиновники должны вакцинироваться от ковида, иначе – отстранят от работы
18:27
У Януковича назвали незаконным решение суда о его заочном аресте
18:00
Штаб ООС: Ситуация контролируется, обстрелов днем не было
17:15
Одного из руководителей Шахтерска при «ДНР» Украина будет судить заочно
16:57
В «ДНР» назвали число заболевших ковидом после вакцинации
16:28
Арахамия пообещал отдельный разговор с каждым из «слуг», кто не голосовал за увольнение Разумкова
16:21
Олег Газманов планирует дать концерт в Донецке
15:12
Янукович заочно арестован по делу о завладении «Межигорьем»
15:10
«Укрзализныця» запустит новые поезда из Мариуполя и Бахмута
все новости
ВИДЕО
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: восстановленное видео, реакция полиции и общественности
06 октября, 15:05
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция