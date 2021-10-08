Обстрел на Донбассе: ранен украинский военный

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе с начала текущих суток, 8 октября. Он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.



В штабе операции Объединенных сил сообщили о двух обстрелах со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Золотого-4, а у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Всего за прошедшие сутки, 7 октября, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Стрельба зафиксирована у Пивденного, Марьинки, Новозвановки, Золотого-4 и Майорска.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что их позиции обстреляли в Сосновском и Александровке из гранатометов разных систем.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 7 октября 2021-го зафиксировала не менее 62 749 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.