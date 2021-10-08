На неподконтрольной Донетчине погибли два ребенка

В поселке под Шахтерском на неподконтрольной территории Донецкой области погибли дети. Тела трех человек, в том числе двоих детей, найдены в квартире двухэтажного дома в поселке городского типа Контарное.



Спасатели при группировке «ДНР» сообщили, что найдено тело 24-летней женщины. А погибшим детям было семь лет и один год.



По данным ведомства, предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Инцидент произошел накануне, 7 октября.



Уточняется, что в результате происшествия пострадал еще один малолетний ребенок, он отправлен в больницу.