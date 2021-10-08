Глава Укрэксимбанка прокомментировал выдачу кредита бизнесмену, который платит налоги «ДНР»

Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер прокомментировал расследование журналистов программы «Схемы» о том, что банк выдал кредит на 60 миллионов долларов бизнесмену, который платит налоги группировке «ДНР». По его словам, служба безопасности финучреждения проверила кредитополучателей и не выявила никаких нарушений закона.



Об этом Мецгер написал на своей странице в Facebook.



Речь идет о кредите, полученном компанией Сергея Брюховецкого, который до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес. Журналисты выяснили, что у него до сих пор есть в Горловке компания, которая платит налоги «ДНР». Мецгер пояснил, что средства, которые выдал банк в виде кредита, были использованы для рефинансирования долгов в других украинских банках и для расчета на территории Украины с украинской компанией.



«Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр [Sky Mall]. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Купленный ТЦ, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более 100 миллионов долларов находятся в залоге банка. Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не выявили. Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются», — рассказал Мецгер.



Глава банка заверил, что финучреждение не совершило «никакого нарушения», есть все документы, а банк открыт для проверок. Мецгер подчеркнул, что документы, которые нашли журналисты, надо передать в СБУ и провести расследование на предмет того, действительно ли компания Брюховецкого работает на неподконтрольной территории и платит там налоги.

7 октября «Схемы» выпустили расследование о том, что Укрэксимбанк выдал кредит 60 миллионов долларов компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан» — на покупку ТЦ Sky Mall. Как выяснили журналисты, Брюховецкий владеет также компанией «Спец-Реммаш» в неподконтрольной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги группировке «ДНР».



4 октября во время интервью с главой Укрэксимбанка журналист «Схем» пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности выдачи такого кредита. Услышав этот вопрос, Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, поручил охране удалить видеозаписи. На оператора напали, применив к нему силу.



Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение в связи с нападением на журналистов программы «Схемы».