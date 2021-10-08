«ДНР» сообщила о 631 заболевшем и 85 умерших от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 6 октября, выявили 631 новый случай коронавируса. Кроме того, 283 человека выздоровели, а 85 человек умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 71 024 случая заболевания COVID-19. Из них 55477 пациентов выздоровели, а 5 304 человека умерли. Продолжают болеть 10 243 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 436 случаев пневмоний. Из них госпитализировали 216 пациентов. Всего на лечении находится 3 781 пациент с пневмониями, из них 1 422 на кислородной поддержке (+139 за сутки).



У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости ковидом на неподконтрольных территориях.