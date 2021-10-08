Рада отсрочила обязательное внесение в реестр сведений о конечных бенефициарах

Верховная Рада на заседании 8 октября приняла законопроект № 5807 об указании и предоставлении сведений о конечном бенефициарном владельце (КБВ) и структуре собственности юридического лица. Его нормы вступят в силу через 9 месяцев, передает «УНН».



Законопроект за основу поддержали 345 нардепов, в целом в редакции профильного комитета «за» проголосовали 342 депутата.



Нардеп от «Слуги народа» Игорь Фрис во время представления законопроекта в парламенте пояснил отсрочку на 9 месяцев со вступлением в силу требований по внесению информации о КБВ в реестр.



«За это время нам нужно обязательно написать нормы, которые не будут нуждаться во внесении для определенной категории юридических лиц. Это ОО, это благотворительные организации, это жилищно-строительные кооперативы, это садовые кооперативы, это юридические лица, где физические лица являются конечными бенефициарами. Я уверен, что мы напишем правильно, чтобы никоим образом не нарушать наших обязательств перед европейскими партнерами и правильно это сделать», — сказал Игорь Фрис.



Комитет Верховной Рады по экономическим вопросам ранее единогласно принял решение отсрочить необходимость внесения в ЕГР информации о конечном бенефициарном владельце для всех без исключения субъектов хозяйствования и общественных организаций еще на 9 месяцев.



По словам главы комитета Дмитрия Наталухи, это позволит компаниям и общественным организациям избежать штрафов от 17 000 до 51 000 грн, которые они могли бы получить из-за нехватки времени на сбор необходимой информации.

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