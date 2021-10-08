В Луганской области планируют построить газопровод до 2023 года

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с партнерами планирует построить газопровод на территории Счастьенского района Луганской области до 2023 года.



Как сообщает пресс-служба ведомства, представители Минреинтеграции, министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Луганской областной госадминистрации, «Укргазвыдобування» и Национальной академии наук Украины провели рабочее совещание по строительству газопровода.



В частности, обсуждались маршруты строительства газопровода и были определены дальнейшие планы действий по реализации инвестиционного проекта. Определено, что оптимальный маршрут строительства составляет 27,5 километра, из которых 1,5 километра проходит по территории Луганского природного заповедника НАН Украины Трехизбенская степь.



«Для решения этого вопроса предложено рассмотреть два варианта: перенести границу природного заповедника на 25 метра в ширину и 1,5 километра в длину или перенести границу населенного пункта, вблизи которого проходит строительство», — говорится в сообщении.



Отмечается, что газопровод сможет обеспечивать поставки природного газа также в другие населенные пункты Луганской области.



Срок реализации проекта — до 2023 года, сумма инвестиций составляет ориентировочно 410,5 миллиона гривен со сроком окупаемости 7 лет.



Строительство нового газопроводе обусловлено тем, что в результате захвата части Луганской области пророссийскими боевиками газопровод оказался на неподконтрольной Украине территории.



Для восстановления добычи Лобачевского месторождения и возможности обеспечения природным газом жителей населенных пунктов Кряковка и Трехизбенка Счастьенского района «Укргазвыдобування», в разработке которого находится указанное месторождение, был инициирован инвестиционный проект по строительству газопровода.