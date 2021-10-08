Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области планируют построить газопровод до 2023 года

08 октября 2021, 14:03

В Луганской области планируют построить газопровод до 2023 года

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с партнерами планирует построить газопровод на территории Счастьенского района Луганской области до 2023 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, представители Минреинтеграции, министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Луганской областной госадминистрации, «Укргазвыдобування» и Национальной академии наук Украины провели рабочее совещание по строительству газопровода.

В частности, обсуждались маршруты строительства газопровода и были определены дальнейшие планы действий по реализации инвестиционного проекта. Определено, что оптимальный маршрут строительства составляет 27,5 километра, из которых 1,5 километра проходит по территории Луганского природного заповедника НАН Украины Трехизбенская степь.

«Для решения этого вопроса предложено рассмотреть два варианта: перенести границу природного заповедника на 25 метра в ширину и 1,5 километра в длину или перенести границу населенного пункта, вблизи которого проходит строительство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газопровод сможет обеспечивать поставки природного газа также в другие населенные пункты Луганской области.

Срок реализации проекта — до 2023 года, сумма инвестиций составляет ориентировочно 410,5 миллиона гривен со сроком окупаемости 7 лет.

Строительство нового газопроводе обусловлено тем, что в результате захвата части Луганской области пророссийскими боевиками газопровод оказался на неподконтрольной Украине территории.

Для восстановления добычи Лобачевского месторождения и возможности обеспечения природным газом жителей населенных пунктов Кряковка и Трехизбенка Счастьенского района «Укргазвыдобування», в разработке которого находится указанное месторождение, был инициирован инвестиционный проект по строительству газопровода.

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Газ Газопровод

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:35
«ДНР» рассказала, что рост цен на продукты зависит от ситуации в России
17:01
По 8 рублей за килограмм: В «ДНР» подсчитали, сколько должен стоить картофель
15:50
Соцсети: На заводе в Горловке – пожар
15:49
«ДНР» запретила сравнивать СССР с нацистской Германией в войне
13:23
«ДНР» сообщила о 631 заболевшем и 85 умерших от ковида за сутки
11:40
На неподконтрольной Донетчине погибли два ребенка
10:43
В «ДНР» рассказали, почему везут картофель в Донецк из России и других стран
09:25
«ЛНР»: 201 заболевший и 21 умерший от ковида за сутки
23:43
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:57
В «ДНР» назвали число заболевших ковидом после вакцинации
16:21
Олег Газманов планирует дать концерт в Донецке
14:25
Фуры стояли на три километра: Что происходит с ценами на картофель в Донецке
14:18
«ДНР» завтра откроет КПВВ под Донецком
13:27
«ЛНР» предупредила о перебоях со связью с 8 по 10 октября
11:54
В «ЛНР» рассказали, как будут работать посты на КПВВ и «граница» с Россией при отключении электроэнергии
все новости
17:35
«ДНР» рассказала, что рост цен на продукты зависит от ситуации в России
17:01
По 8 рублей за килограмм: В «ДНР» подсчитали, сколько должен стоить картофель
16:24
На Донетчине развернули 50 пунктов вакцинации от COVID-19 в отделениях «Укрпочты»
16:05
COVID-19 на Луганщине: 658 новых случаев за сутки, умерли 16 человек
15:56
В Славянске открыли «ковидный» госпиталь и еще один пункт вакцинации
15:50
Соцсети: На заводе в Горловке – пожар
15:49
«ДНР» запретила сравнивать СССР с нацистской Германией в войне
15:33
Смерть нардепа Полякова: В полиции назвали версии, не исключают отравление
14:58
На Луганщине впервые пройдет военный парад
14:34
Суд в Мариуполе приговорил танкиста «ДНР» к 8 годам тюрьмы
14:15
В Донецкой области после обстрела восстановили психиатрическую больницу
14:03
В Луганской области планируют построить газопровод до 2023 года
13:47
Рада отсрочила обязательное внесение в реестр сведений о конечных бенефициарах
13:24
На Луганщине прививки от COVID-19 начали делать в 22 отделениях «Укрпочты»
13:23
«ДНР» сообщила о 631 заболевшем и 85 умерших от ковида за сутки
все новости
ВИДЕО
«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал
08 октября, 00:11
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: восстановленное видео, реакция полиции и общественности
06 октября, 15:05
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция