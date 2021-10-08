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В Донецкой области после обстрела восстановили психиатрическую больницу

08 октября 2021, 14:15

В Донецкой области после обстрела восстановили психиатрическую больницу

В поселке Семеновка, что расположен близ Славянска, областная психиатрическая больница теперь работает в обновленном здании. Во время боев за освобождение Славянска в 2014 году все корпуса больницы были разрушены. Восстановление больницы на Семеновке продолжалось более семи лет. За это время здесь построили четыре новых корпуса. Об этом сообщает «Суспільне».

«Сначала откликнулись спонсоры зарубежные – это люксембургский Красный Крест при финансовой поддержке Германии. Начали восстанавливать туберкулезное отделение, закончили эти работы в 2016 году. После этого начали восстанавливать детское отделение», – рассказал директор больницы Юрий Смаль.

Более трех лет, начиная с весны 2018 года, продолжалось строительство административного здания и четырехэтажного помещения главного корпуса больницы. Сюда медики с пациентами переехали неделю назад.

Руководство больницы говорит, что на восстановление главного и административного корпусов большую часть денег (70%) предоставили из Государственного фонда регионального развития, а 30% – из областного бюджета. Всего строительство и реконструкция обошлись в 185 миллионов гривен.

Разрушенные в ходе обстрелов корпуса психиатрической больницыРазрушенные в ходе обстрелов корпуса психиатрической больницы

Сейчас в больнице обустроили 220 мест для стационарного лечения пациентов. Людей принимают со всей области. Палаты здесь оборудованы новой мебелью.

Здесь лечатся люди с психосоматическими расстройствами, такими как депрессия, тревожные состояния и органические патологии.

На первом этаже в отделении физиотерапии уже обустроили процедурные кабинеты, комнату релаксации, до конца недели здесь заработает зал для лечебной физкультуры и гимнастики.

Также в больнице закупили новое оборудование для лабораторного отделения. Это микроскопы, техника и аппараты для бионического обследования и анализов.

На территории областной психиатрической больницы планируют построить еще одно отделение для пациентов, которые решением суда должны получать принудительное лечение, также здесь достроят заборы. Остатки разрушенных корпусов демонтируют.

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Организации
психиатрическая больница
Места
Славянск Донецкая область Семеновка
Прочее
последствия обстрела

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