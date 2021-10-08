Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд в Мариуполе приговорил танкиста «ДНР» к 8 годам тюрьмы

08 октября 2021, 14:34

Суд в Мариуполе приговорил танкиста «ДНР» к 8 годам тюрьмы

Приморский районный суд Мариуполя приговорил к 8 годам заключения участника незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Мужчину задержали при попытке скрыто пересечь линию соприкосновения.

В ходе досудебного расследования было установлено, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, которое участвовало в обстрелах позиций украинских военных.

По данным следствия, к боевикам мужчина присоединился в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки «Дизель».

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Читайте также:

Суд приговорил к 10 годам тюрьмы начальника боевиков в НВФ «Восток» 

Еще по теме

Прочее
Суд Приговор ДНР НВФ
Люди
боевик

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:01
По 8 рублей за килограмм: В «ДНР» подсчитали, сколько должен стоить картофель
15:50
Соцсети: На заводе в Горловке – пожар
15:49
«ДНР» запретила сравнивать СССР с нацистской Германией в войне
13:23
«ДНР» сообщила о 631 заболевшем и 85 умерших от ковида за сутки
11:40
На неподконтрольной Донетчине погибли два ребенка
10:43
В «ДНР» рассказали, почему везут картофель в Донецк из России и других стран
09:25
«ЛНР»: 201 заболевший и 21 умерший от ковида за сутки
23:43
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:57
В «ДНР» назвали число заболевших ковидом после вакцинации
16:21
Олег Газманов планирует дать концерт в Донецке
14:25
Фуры стояли на три километра: Что происходит с ценами на картофель в Донецке
14:18
«ДНР» завтра откроет КПВВ под Донецком
13:27
«ЛНР» предупредила о перебоях со связью с 8 по 10 октября
11:54
В «ЛНР» рассказали, как будут работать посты на КПВВ и «граница» с Россией при отключении электроэнергии
11:40
«ДНР» выявила более 500 заболевших и 70 умерших от ковида за сутки
все новости
17:01
По 8 рублей за килограмм: В «ДНР» подсчитали, сколько должен стоить картофель
16:24
На Донетчине развернули 50 пунктов вакцинации от COVID-19 в отделениях «Укрпочты»
16:05
COVID-19 на Луганщине: 658 новых случаев за сутки, умерли 16 человек
15:56
В Славянске открыли «ковидный» госпиталь и еще один пункт вакцинации
15:50
Соцсети: На заводе в Горловке – пожар
15:49
«ДНР» запретила сравнивать СССР с нацистской Германией в войне
15:33
Смерть нардепа Полякова: В полиции назвали версии, не исключают отравление
14:58
На Луганщине впервые пройдет военный парад
14:34
Суд в Мариуполе приговорил танкиста «ДНР» к 8 годам тюрьмы
14:15
В Донецкой области после обстрела восстановили психиатрическую больницу
14:03
В Луганской области планируют построить газопровод до 2023 года
13:47
Рада отсрочила обязательное внесение в реестр сведений о конечных бенефициарах
13:24
На Луганщине прививки от COVID-19 начали делать в 22 отделениях «Укрпочты»
13:23
«ДНР» сообщила о 631 заболевшем и 85 умерших от ковида за сутки
12:24
Глава Укрэксимбанка прокомментировал выдачу кредита бизнесмену, который платит налоги «ДНР»
все новости
ВИДЕО
«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал
08 октября, 00:11
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: восстановленное видео, реакция полиции и общественности
06 октября, 15:05
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция