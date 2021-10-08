Суд в Мариуполе приговорил танкиста «ДНР» к 8 годам тюрьмы

Приморский районный суд Мариуполя приговорил к 8 годам заключения участника незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



Мужчину задержали при попытке скрыто пересечь линию соприкосновения.



В ходе досудебного расследования было установлено, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, которое участвовало в обстрелах позиций украинских военных.



По данным следствия, к боевикам мужчина присоединился в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки «Дизель».



Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.