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Соцсети: На заводе в Горловке – пожар

08 октября 2021, 15:50

Соцсети: На заводе в Горловке – пожар

В неподконтрольной Горловке Донецкой области местные жители сообщают о пожаре. По данным пользователей социальных сетей, горят склады машиностроительного завода.

Официальной информации от спасательной службы группировки «ДНР» на данный момент нет. 

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