COVID-19 на Луганщине: 658 новых случаев за сутки, умерли 16 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 658 новых случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли еще 16 человек, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Новые случаи заражения выявили в Лисичанске — 132, Северодонецке — 131, Попасной — 95, Рубежном — 51, Станице Луганской — 43, Старобельске — 43, Сватово — 43, Кременной — 38, Новоайдаре — 26, Новопскове — 21, Беловодске — 13, Марковке — восемь, Меловом — шесть, Белокуракино и Троицке — по четыре.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 пациентов возрастом от 51 до 82 лет.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 37 121 жителя области. Из них выздоровели — 29 152 человека, умерли — 1 182.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 742 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 67,7 (при пороговом уровне — 60).

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