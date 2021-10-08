По 8 рублей за килограмм: В «ДНР» подсчитали, сколько должен стоить картофель

Рост цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, которые контролирует группировка «ДНР», связан с «недобросовестностью предпринимателей». Об этом на заседании «народного совета ДНР» заявила «врио министра доходов и сборов» Злата Кашникова.



«При заполнении декларации цена занижается до необоснованного минимума, и составляет 6,4 рубля за один килограмм картофеля. При этом таможенная декларация является первичным документом, то есть, если по законодательству предусмотрена надбавка 25%, то килограмм картофеля должен стоить 8 рублей. А дальше, так как у нас упрощенная система налогообложения и нет необходимости предоставлять первичную документацию, контроль за ценой, которая доходит до конечного потребителя, мы теряем», — цитирует Кашникову сепаратистский ресурс «ДАН».



Представительница «ДНР» утверждает, что когда «будет собрана необходимая доказательная база, появится возможность разрушить эту схему».



По ее словам, сбор материалов и проверки предпринимателей проводит «МВД ДНР».

Ажиотаж с ростом цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным», не спадает. Местные СМИ сообщают, что после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.



Донецкие предприниматели говорят, что закупочная цена картофеля на оптовых складах составляет от 55-65 рублей (около 21-25 гривен) за килограмм. На рынках ценники достигают 100-120 рублей (около 38-46 гривен).