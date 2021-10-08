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Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн

08 октября 2021, 19:23

Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн

В рамках нового предъявленного подозрения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку о государственной измене и содействии финансированию террористических организаций «Л-ДНР» прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

«Если оценивать все то, что мы услышали, совокупность тех материалов, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант, в виде ареста», — сказал Иван Баканов, отвечая на вопрос, о какой мере пресечения для Виктора Медведчука будет просить следствие.

В свою очередь, генпрокурор уточнила, что «нельзя по такой категории дел идти безальтернативно».

«Поэтому прокуратура пойдет в суд с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн», — добавила Венедиктова.

8 октября народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку было предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с незаконными поставками угля с оккупированной территории.

По данным правоохранительных органов, период, который охватывает действие незаконной схемы поставок угля из ОРДЛО, — конец 2014 — начало 2015 года. В результате группировки «Л-ДНР» были профинансированы на сумму свыше 200 млн грн.

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