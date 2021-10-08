В Донецкой области задержан вымогатель денег

В Торецке задержан мужчина, который требовал у горожанина 5 тысяч гривен ежемесячно. Об этом сообщает отдел полиции Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что фигурант силой пытался обязать мужчину отдавать ему деньги. Ежемесячный платеж подозреваемый требовал в качестве долга, которого не существовало. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений он жестоко избил потерпевшего, отмечают в полиции.



Полицейские развернули спецоперацию по задержанию представителя криминалитета Торецка. Во время передачи первой части денег правоохранители задержали его. Кроме того, провели ряд обысков и изъяли деньги.



Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.