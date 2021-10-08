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Мариуполь закупит 50 троллейбусов за счет европейского кредита

08 октября 2021, 20:52

Мариуполь закупит 50 троллейбусов за счет европейского кредита

Мариуполь планирует получить еще 50 троллейбусов с автономным ходом в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко во время всеукраинского форума «Диалог «Ветеран — громада».

«Европейский банк реконструкции и развития подтвердил нам расширение контракта на приобретение нового коммунального транспорта. Сейчас начинается процесс подготовки необходимой документации», — сказал Бойченко.

По его словам, новый транспорт необходим в рамках реализации второго этапа транспортной модели, которая позволит улучшить сообщение между районами и удовлетворить дополнительные потребности жителей.

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