Мариуполь закупит 50 троллейбусов за счет европейского кредита

Мариуполь планирует получить еще 50 троллейбусов с автономным ходом в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко во время всеукраинского форума «Диалог «Ветеран — громада».



«Европейский банк реконструкции и развития подтвердил нам расширение контракта на приобретение нового коммунального транспорта. Сейчас начинается процесс подготовки необходимой документации», — сказал Бойченко.



По его словам, новый транспорт необходим в рамках реализации второго этапа транспортной модели, которая позволит улучшить сообщение между районами и удовлетворить дополнительные потребности жителей.