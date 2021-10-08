Подорожание мяса курицы на подконтрольной группировке «ДНР» связано с дефицитом инкубационного яйца и, как следствие, увеличением закупочной цены в России. Об этом заявили в «министерстве доходов и сборов» формирования.



«Следует отметить, что производство данного вида продукции с начала 2021 в РФ сократилось по ряду объективных причин, связанных с дефицитом инкубационного яйца. Рост цены на данную продукцию на территории ДНР связан с увеличением закупочной цены за ее пределами», — приводит ответ «министерства» сепаратистский ресурс «ДАН».



При этом продукция местного производства, подчеркнули в «Миндоходов», зависит от роста цен на корма, ветеринарные препараты и энергоносители. К тому же местные производители не в состоянии покрыть потребности жителей в курице.

С конца сентября на поддконтрольной «ДНР» территтории подорожали многие продукты. В частности, существенно подорожал картофель и мясо.



Ажиотаж с ростом цен на картофель в «ДНР» назвали «необоснованным», не спадает. При этом после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей. На рынках ценники достигают 100-120 рублей (около 38-46 гривен) за килограмм картофеля.



Местные жители отмечают, что цены на мясо выросли за полгода на 80-130%. Читайте также: Фуры стояли на три километра: Что происходит с ценами на картофель в Донецке