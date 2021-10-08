С конца сентября на поддконтрольной «ДНР» территтории подорожали многие продукты. В частности, существенно подорожал картофель и мясо.

Ажиотаж с ростом цен на картофель в «ДНР» назвали «необоснованным», не спадает. При этом после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей. На рынках ценники достигают 100-120 рублей (около 38-46 гривен) за килограмм картофеля.

Местные жители отмечают, что цены на мясо выросли за полгода на 80-130%.

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