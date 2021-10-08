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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости

08 октября 2021, 22:52

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости

Ситуация с распространением COVID-19

В Луганской области, на территории, подконтрольной правительству, лабораторно подтверждены 658 новых случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли еще 16 человек.

В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. Кроме того, 200 человек выздоровели, а 21 умер.

В Донецкой области, на территории, подконтрольной правительству, обнаружили 949 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом, три человека умерли.

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) выявили 631 новый случай коронавируса. Кроме того, 283 человека выздоровели, а 85 человек умерли.

Политика

Народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене в связи с незаконными поставками угля из ОРДО. В данных схемах ключевую роль играл бизнесмен Сергей Кузяра. Он вел переговоры с группировками «Л-ДНР», сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.  

Экономика

Издание «Схемы» выпустило расследование о том, что Укрэксимбанк выдал кредит 60 миллионов долларов компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан» — на покупку ТЦ Sky Mall. Как выяснили журналисты, Брюховецкий владеет также компанией «Спец-Реммаш» в неподконтрольной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги группировке «ДНР».

Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер прокомментировал расследование журналистов программы «Схемы» о том, что банк выдал кредит на 60 миллионов долларов бизнесмену, который платит налоги группировке «ДНР». По его словам, служба безопасности финучреждения проверила кредитополучателей и не выявила никаких нарушений закона.

В группировке «ДНР» подсчитали, что цены на продукты в ОРДО за январь-сентябрь 2021 года в среднем выросли более чем на 18% по сравнению с прошлым годом.

Подорожание мяса курицы на подконтрольной группировке «ДНР» связано с дефицитом инкубационного яйца и, как следствие, увеличением закупочной цены в России. 

Аграрии, которые работают на неподконтрольной территории Донецкой области, могут обеспечить картофелем всего один процент местного населения. В «ДНР» подсчитали, что сейчас в ОРДО килограмм картофеля должен стоить 8 рублей, а рост цен на этот продукт, по мнению руководства группировки, связан с «недобросовестностью предпринимателей».

Общество

«Народный совет» группировки «ДНР» запретил отождествление роли Советского Союза и гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие изменения были внесены в так называемый закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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