На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

За прошлые сутки штаб операции Объединенных сил зафиксировал 10 нарушений режима прекращения огня боевиками на Донбассе. Трижды они применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня», — говорится в сообщении.



Позиции украинских военных обстреляли у Золотого-4, Троицкого, Майорска, Красногоровки, Крымского, Причепиловки, Лопаскино, Широкино. Незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также из минометов калибров 82 мм и 120 мм.



В результате обстрелов один украинский военный ранен, он госпитализирован в тяжелом состоянии.



Как отметили в штабе, на вооруженные провокации боевиков силы ООС открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



По состоянию на 7:00 утра 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



В группировке «ДНР» заявили об одном обстреле позиций формирования вблизи Безыменного за прошлые сутки.



Группировка «ЛНР» сообщила, что ее позиции 8 октября попали под обстрел в районе поселков Сокольники и Калиново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 октября 2021-го зафиксировала не менее 62 862 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.