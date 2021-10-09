В Покровске с 11 октября закрывают детские сады, школьников отправляют на «удаленку»

В Покровске Донецкой области из-за ухудшения эпидситуации всех школьников переводят на дистанционный режим обучения. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



«С 11 октября из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной болезнью все общеобразовательные учебные заведения Покровской громады с 1 по 11 классы переводятся на дистанционную форму обучения», — говорится в сообщении.



Начальник городского отдела образования Любовь Воротынцева уточнила, что из-за распространения COVID-19 в громаде также будут закрыты на карантин детские сады.



По данным горсовета Покровска, за неделю уровень выявления случаев заболеваемости COVID-19 в городе увеличился на 26,4%.



С 1 по 7 октября коронавирус выявили у 316 человек, среди них — 26 детей. От осложнений болезни умерли 16 человек. На лечении в инфекционном отделении находится 102 человека с COVID-19, за неделю госпитализировано — 47 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких находится 18 человек.



С начала вакцинации в Покровской громаде получили прививки 16 646 человек. За прошедшую неделю вакцинировано 1 280 человек.