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На Донетчине ковид забрал жизни еще 33 человек, за сутки — свыше тысячи новых больных

09 октября 2021, 11:59

На Донетчине ковид забрал жизни еще 33 человек, за сутки — свыше тысячи новых больных

За минувшие сутки, 8 октября, в Донецкой области выявили 1 080 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, 695 ранее заболевших выздоровели, а 33 человека умерли.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 107 778 заболевших. Из них 95 346 человек выздоровели, а 2 751 человек умер.

За пятницу, 8 октября, в Украине выявили 15 908 новых случаев заражения коронавирусом, что на 454 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 5 364 пациента, а 250 человек умерли.

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