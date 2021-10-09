На Донетчине ковид забрал жизни еще 33 человек, за сутки — свыше тысячи новых больных

За минувшие сутки, 8 октября, в Донецкой области выявили 1 080 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, 695 ранее заболевших выздоровели, а 33 человека умерли.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 107 778 заболевших. Из них 95 346 человек выздоровели, а 2 751 человек умер.

За пятницу, 8 октября, в Украине выявили 15 908 новых случаев заражения коронавирусом, что на 454 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 5 364 пациента, а 250 человек умерли.