«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на праздничные выходные: Полный список

«Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины, сообщает пресс-служба компании.



Дополнительные поезда будут курсировать с 12 по 18 октября. «Украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий», — говорится в сообщении.



В восточном направлении назначены два дополнительных поезда:

№254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (отправление из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);

№124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено четыре дополнительных поезда:

№298/297 Николаев — Киев (отправление из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);

№204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);

№298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).

В западном направлении назначено шесть дополнительных поездов:

№217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова — 14 и 17 октября);

№239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель — Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).

А также три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

№241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября);

№168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);

№211/212 Харьков — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября).