«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на праздничные выходные: Полный список

«Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины, сообщает пресс-служба компании.
Дополнительные поезда будут курсировать с 12 по 18 октября. «Украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий», — говорится в сообщении.
В восточном направлении назначены два дополнительных поезда:
- №254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (отправление из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);
- №124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).
В южном направлении назначено четыре дополнительных поезда:
- №298/297 Николаев — Киев (отправление из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);
- №204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);
- №298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);
- №268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).
В западном направлении назначено шесть дополнительных поездов:
- №217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова — 14 и 17 октября);
- №239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);
- №202/201 Ковель — Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);
- №235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 15 и 17 октября);
- №250/249 Черновцы — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);
- №207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).
А также три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:
- №241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября);
- №168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
- №211/212 Харьков — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября).