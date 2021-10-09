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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на праздничные выходные: Полный список

09 октября 2021, 12:21

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на праздничные выходные: Полный список

«Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины, сообщает пресс-служба компании.

Дополнительные поезда будут курсировать с 12 по 18 октября. «Украинцы будут иметь возможность использовать четыре выходных дня подряд для праздничных путешествий», — говорится в сообщении.

В восточном направлении назначены два дополнительных поезда:

  • №254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (отправление из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);
  • №124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено четыре дополнительных поезда:

  • №298/297 Николаев — Киев (отправление из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);
  • №204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);
  • №298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);
  • №268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).

В западном направлении назначено шесть дополнительных поездов:

  • №217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова — 14 и 17 октября);
  • №239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);
  • №202/201 Ковель — Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);
  • №235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 15 и 17 октября);
  • №250/249 Черновцы — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);
  • №207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).

А также три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

  • №241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября);
  • №168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
  • №211/212 Харьков — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября).

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