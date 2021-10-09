Количество штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию уменьшилось почти в три раза — правозащитники

За время действия закона об отмене штрафов для жителей неподконтрольного Донбасса за выезд через Россию число составлений протоколов снизилось более чем в три раза. Об этом сообщила координатор адвокационного направления благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая в эфире телеканала «Дом».



«Я сейчас не могу точно сказать статистику, но после принятия закона мы делали запрос об изменении. Количество составлений протоколов снизилось более чем в три раза. Сначала года было около 500 таких протоколов. Штраф составляет 1700 гривен», — рассказала Дворецкая.



Правозащитница подчеркнула, что штрафы не выписывают, если есть гуманитарные основания: получение образовательных или медицинских услуг, посещение больных родственников, похороны и так далее. Полный перечень гуманитарных оснований можно посмотреть здесь.



Однако, отметила она, возникает проблема с документальным подтверждением.



«Поскольку Украина не признает документы, выданные на временно оккупированных территориях этими незаконными администрациями, возникает вопрос: какими же документами можно подтвердить наличие гуманитарных оснований? С нашей стороны мы можем сказать, что Государственная пограничная служба довольно лояльно относится и пытается индивидуально подходить к каждому такому случаю», — пояснила Дворецкая.



Она акцентировала: если все же протокол был составлен, рекомендуется обращаться в суд и сразу штраф не оплачивать.



«На момент, пока вы обращаетесь в суд, вы можете не оплачивать этот штраф до вынесения решения суда. Как показывает практика "Восток SOS", суд становится на сторону людей, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, входит в это положение и может установить факт, что такое пересечение является гуманитарным», — рассказала представительница «Восток-SOS».

Верховная Рада приняла законопроект №5478 об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за выезд через Россию 29 июня. Глава государства подписал закон 22 июля, и с 24 июля он вступил в силу.



Документом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.