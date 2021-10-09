На Луганщине за сутки коронавирусом заболели 480 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 480 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще девять человек, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболевших выявили: в Северодонецке — 103, Лисичанске — 77, Попасной — 63, Старобельске — 54, Рубежном — 43, Сватово — 34, Кременной — 28, Новопскове — 25, Новоайдаре — 16, Троицке — 12, Марковке — восемь, Беловодске и Меловом — по шесть, Станице Луганской — три, Белокуракино — два.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять пациентов возрастом от 56 до 83 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 37 601 жителя Луганщины. Из них выздоровели — 29 316 человек, умерли — 1 191.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 768 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 70,1 (при пороговом уровне — 60).