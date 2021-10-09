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Людей все меньше. Ситуация на КПВВ Донбасса за неделю

09 октября 2021, 19:47

Людей все меньше. Ситуация на КПВВ Донбасса за неделю

За неделю пассажиропоток на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе уменьшился, сообщает Госпогранслужба Украины. Три недели подряд количество пассажиров, желающих пересечь линию соприкосновения постепенно снижается.

Через КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине линию разграничения пересекли 581 человек и 110 авто на временно оккупированную часть региона. В то же время 382 человека и 78 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Пункт пропуска «Еленовка», который контролируют незаконные вооруженные формирования, как и прежде открывают лишь в понедельник и пятницу.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской» на Луганщине. За неделю пассажиропоток на нем уменьшился на еще 4%, отмечают в погранслужбе. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 7 621 человек, а на контролируемую территорию — 7 280 человек.

С 9 октября нруппировка «ЛНР» ужесточила правила пересечения пункта пропуска «Станица Луганская». 

Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с пропиской в контролируемых «ЛНР» районах отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным «ДНР», осуществляется только по спискам.

Сейчас прибывающие на контролируемую Украиной территорию через КПВВ подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они направляются на обсервацию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.

Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ («желтый» или «зеленый» COVID-сертификат), подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Также пропускают без самоизоляции жителей ОРДЛО, направляющихся на вакцинацию от коронавируса, при наличии приглашения на прививку.

Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокировано группировками «Л-ДНР».

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