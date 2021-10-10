На Донбассе боевики 6 раз нарушили «режим тишины»

За прошлые сутки штаб операции Объединенных сил зафиксировал 10 нарушений режима прекращения огня пророссийскими боевиками на Донбассе. Дважды они применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, район возле Майорска подвергся обстрелу из автоматических станков гранатометов и минометов калибра 82 мм. Также в сторону Новолуганского шел прицельный огонь из стрелкового оружия.



Неподалеку Новозвановки приземлились снаряды от станкових противотанковых гранатометов. У Золотого-4 НВФ открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Водяного боевики применилт гранатометы различных систем.



В Штабе отметили, вооруженные провакации незаконных вооруженных формирований призваны дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и спровоцировать ответ вооруженных сил Украины.



руппировка «ЛНР» сообщила, что ее позиции 9 октября попали трижды под обстрел в районе Попасной, и единожды близ Калиново, Катериновки, Молодежного поселков, а также Золотое-4 и Золотое 5.



Группировка «ДНР» заявила о ранении мирного жителя в результате обстрелов вблизи Александровки.