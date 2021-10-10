«Будем обсуждать» — в ТКГ прокомментировали ограничения работы КПВВ «Станица Луганская»

Новые ограничения работы КПВВ «Станица Луганская», введенные группировкой «ЛНР» станут предметом обсуждения гуманитарной подгруппы в ТКГ. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила участница переговоров с украиснкой стороны Татьяна Иванова.



«Я больше, чем уверена, что этот вопрос будет обсуждаться во вторник в гуманитарной подгруппе, я еще не знаю повестку дня на вторник, но думаю, что то, что совсем закрыли КПВВ со стороны ОРДЛО естественно будет предметом обсуждения», — сказала Иванова.



Она добавила, что причины новых правил на КПВВ две: официальная и неофициальная. Первая — ухудшение ситуации с коронавирусом. Вторая — миграция людей из ОРДЛО, которую самопровозглашенные власти хотят препятствовать.



«Я думаю, что это скорее всего нужно удержать людей на этих территориях, которые разъезжаются в последнее время очень массово. Большое количество молодежи выехало только за последний год. С работой все тяжелее и часть работоспособного населения, а особенно молодежь, стараются выехать. Во-первых, потому что зарплаты маленькие, а во-вторых, работу найти вообще тяжело», — отметила Татьяна Иванова.

Группировка «ЛНР» ужесточила правила пересечения пункта пропуска «Станица Луганская». Соответствующий «указ» 9 октября подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.