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Столкновения под домом Порошенко: пятый президент обвинил Зеленского в организации акции протеста

10 октября 2021, 12:53

Столкновения под домом Порошенко: пятый президент обвинил Зеленского в организации акции протеста

Экс-президент и лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли возле его дома в Козине.

Об этом сам политик сообщил в своем Facebook.

По словам пятого президента, к его дому прибыли «русскоязычные титушки, которые за деньги готовы продать Украину». Между сторонниками и противниками Порошенко произошли столкновения.

«Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, понося Украину», — сказал Порошенко.

В то же время он не предоставил никаких доказательств того, что акцию протеста организовал Владимир Зеленский или его команада. Офис президента пока что не комментировали эту информацию.

В Козине на Киевщине десятки людей устроили протест возле дома пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Позже между ними и сторонниками Порошенко произошли столкновения.

Митингующие заявляли, что пришли к бывшему президенту требовать объяснений, как он связан с Виктором Медведчуком и помогал ли в финансировании боевиков «Л/ДНР».

Речь идет о новом подозрении Медведчуку в госизмене: на протяжении 2014-2015 годов он налаживал поставки угля украинским предприятиям из оккупированных территорий Донбасса. По словам генпрокурора Украины Ирины Венидиктовой, Медведчук не смог бы это осуществить без «зеленого света» от «высших государственных лиц».

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