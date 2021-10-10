На Донетчине — 819 новых случаев COVID-19

За субботу 9 октября в Донецкой области выявили 819 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Первую дозу вакцины за сутки получили 1119 человек, вторую — 816. В Минздраве отметили, что более 97% тяжелых случаев наблюдается у невакцинированных пациентов.



За все время пандемии в Донецкой области зафиксировано 108 тысяч 597 случаев заболевания ковид-19. Из них на леении — 10 тысяч 374, 95 тысяч 472 — выздоровели, 2751 — скончались. Общее число вакцинированных первой дозой 298 тысяч 306 человек, второй дозой — 227 тысяч 327.

За сутки 9 октября в Украине зафиксировали 11 344 новых случая COVID-19. Умерли от осложнений 162 человека.