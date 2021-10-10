В Луганской области за сутки зафиксировали 167 случаев COVID-19

На подконтрольной части Луганской области за сутки 9 октября зафиксировали 167 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 36, Рубежное — 8, Северодонецк — 3, Беловодск — 3, Кременная — 11, Марковка — 3, Меловое — 4, Новоайдар — 17 Новопсков — шесть, Попасная — 66, Сватово — десять.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 74-летняя женщина из Лисичанска и 72-летний мужчина с Марковки.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 37 тысяч 768 человек. Из них выздоровели — 29 тысяч 346, лечатся — 7 тысяч 229, умерли — 1193.



С неподконтрольной территории Луганщины официальной коронавирусной статистики нет. Лаборатории ОРЛО, которые под контролем «ЛНР», сегодня исследований не проводили.

Донецкая и Луганская области оказались в «оранжевой» карантинной зоне. Читайте тут, что это значит.