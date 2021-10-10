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Переговоры ТКГ в тупике из-за России — Арестович

10 октября 2021, 17:34

Переговоры ТКГ в тупике из-за России — Арестович

Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в тупике из-за того, что Россия не хочет признавать себя стороной конфликта. Об этом заявил спикер украинской делегации на переговорной площадке Алексей Арестович, передает телеканал «ДОМ».

«Мы всегда готовы и постоянно призываем к реализации решений Парижского саммита и всего комплекса Нормандских соглашений. Здесь позиция хорошо известна, мы не раз ее доносили. Заключается она в том, что Российская Федерация делает вид, что она не сторона конфликта, что у нас "внутриукраинский конфликт" и что Киев должен договариваться с Луганском и Донецком, что, мягко говоря, смешно», — сказал Арестович.

Также он рассказал о повестке следующего заседания в ТКГ.

«Планы у нас те же самые. Повестка не меняется. В первую очередь, это открытие КПВВ и взаимное освобождение удерживаемых лиц, потом — вопрос о безопасности. Социально-экономический и вопрос продолжения работы по плану совместных шагов по реализации Минских соглашений в политической подгруппе — они продвигаются крайне медленно, поэтому сенсаций ожидать там тоже не приходится», — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, выйти из кризса можно только в случае признания Россией себя стороной конфликта на Донбассе.

«Знаем, где ключ. Ключ — в Кремле. Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за 5 минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем», — сказал Арестович.

Он добавил, что  украиснкая политика заключается в том, чтобы урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. В то же время, Украина «прокачивает» возможности Вооруженных сил и спецслужб, увеличивает военный бюджет, совершенствует силовую машину государства — оборонную.

«Потому что дипломатия хороша тогда, когда она опирается на военную силу, на способность государства себя защитить. И мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из Российской Федерации. И они вынуждены были перед лицом нас, и перед лицом мирового сообщества, и перед лицом истории отвечать, почему они не реализуют соглашения, которые сами же подписали», — подытожил Алексей Арестович.

Рост цен на потребительские товары в ОРДЛО, в частности, на картофель связан с «объединением таможенного пространства» группировок «ЛНР» и «ДНР», заявил Арестович.

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