Боевики на Донбассе с начала суток дважды нарушили перемирие — штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток 2 раза нарушили условия режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в воскресенье.



Вблизи Мирного незаконные вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.



«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению», — подчеркивают в штабе ООС.

За прошлые сутки штаб операции Объединенных сил зафиксировал 10 нарушений режима прекращения огня пророссийскими боевиками на Донбассе. Дважды они применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.