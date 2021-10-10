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Боевики на Донбассе с начала суток дважды нарушили перемирие — штаб ООС

10 октября 2021, 18:16

Боевики на Донбассе с начала суток дважды нарушили перемирие — штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток 2 раза нарушили условия режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

Вблизи Мирного незаконные вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению», — подчеркивают в штабе ООС.

За прошлые сутки штаб операции Объединенных сил зафиксировал 10 нарушений режима прекращения огня пророссийскими боевиками на Донбассе. Дважды они применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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