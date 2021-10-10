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«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►

10 октября 2021, 22:10

«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►

«ЛНР» закрывает КПВВ, Украина вводит обязательную вакцинацию, неоднозначный кредит на 60 миллионов долларов украинского банка донецкому бизнесмену. Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.

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