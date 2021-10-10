«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►

«ЛНР» закрывает КПВВ, Украина вводит обязательную вакцинацию, неоднозначный кредит на 60 миллионов долларов украинского банка донецкому бизнесмену. Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.