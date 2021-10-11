Штаб ООС заявил о 10 нарушениях «тишины» на Донбассе за сутки

За минувшие сутки, 10 октября, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что два нарушения — это обстрелы с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В частности, огонь велся вблизи Мирного, Причепиловки, Новотошковского, Попасной.



Кроме того, в Луганской области украинская сторона зафиксировала пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, который пересек линию соприкосновения.



Подчеркивается, что украинские военные окрывали огонь в ответ, не применяя запрещеного Минскими договоренностями вооружения.



Группировки «ЛНР» и «ДНР» об обстрелах своих позиций не сообщают.