В МВД подтвердили, что в крови умершего нардепа Полякова нашли алкоголь и метадон

Спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко подтвердил, что в крови умершего народного депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон.



«Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».



Спикер МВД отметил, что у следствия есть две версии — «либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили».



Ранее о том, что в крови Полякова найден алкоголь и метадон сообщила нардеп от фракции «Слуги народа» Галина Янченко.

33-летний нардеп Поляков умер ночью 8 октября во время поездки на такси в Днепровском районе Киева. Как сообщает прокуратура, его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая помощь» не смогла реанимировать Полякова. Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем.



Антона Полякова избрали в Верховную Раду в 2019 году в составе партии «Слуга народа» от округа №206 в Черниговской области. Уже в ноябре того же года Полякова исключили из фракции: в политсиле тогда решение объяснили тем, что депутат отказался голосовать за те законопроекты, которые по общему решению должны были поддержать все члены фракции.



В декабре 2019 года Поляков вышел из партии. Позже стал членом депутатской фракции «За майбутнє» (За будущее).