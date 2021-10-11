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Медведев написал статью о «бессмысленности» контактов с руководством Украины

11 октября 2021, 10:46

Медведев написал статью о «бессмысленности» контактов с руководством Украины

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что контакты Москвы с нынешним руководством Украины бессмысленны. Об этом он написал в статье, которую опубликовал «Коммерсант».

Как считает Медведев, украинские руководители — это «люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации». Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, человек «с определенными этническими корнями», который говорил по-русски и зарабатывал, в том числе в России, став главой государства, «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию и начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам».

Также, по мнению Медведева, нынешние руководители Украины — «люди абсолютно несамостоятельные». Как считает бывший президент РФ, соседняя страна полностью зависит от «подачек со стороны США и ЕС» — а России «бессмысленно иметь дело с вассалами».

Медведев считает, что украинская власть состоит из «слабых людей, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы».

Также Медведев заявил, что «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые постоянно меняют позицию. «Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону», — подчеркнул он.

В сложившейся ситуации, по словам Медведева, России нужно дождаться появления в Украине «вменяемого руководства». «Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — подчеркнул он.

В своей статье Медведев процитировал украинскую поговорку «Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози зосталася». При этом он допустил две ошибки при ее написании.

В июле президент России Владимир Путин опубликовал статью со своей трактовкой украинской истории. В ней Путин доказывал тезис о том, что Украина и Россия — один народ и утверждал, что соседняя страна находится под внешним управлением.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал статью Путина. По словам украинского лидера, если бы украинцы и россияне были одним народом, «то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг».

Тезисы о «внешнем управлении» Украины Зеленский назвал «чисто пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России».

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