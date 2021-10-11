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Автобус из Луганской области перевернулся на Полтавщине: пострадали 11 человек

11 октября 2021, 11:35

Автобус из Луганской области перевернулся на Полтавщине: пострадали 11 человек

Автобус, следовавший в Киев из Луганской области, сегодня утром перевернулся на бок в Полтавской области. Пострадали водитель и 10 пассажиров.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По предварительной информации, автобус, под управлением 56-летнего водителя съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате аварии водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Состояние пострадавших уточняется.

Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортом.

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