Автобус из Луганской области перевернулся на Полтавщине: пострадали 11 человек

Автобус, следовавший в Киев из Луганской области, сегодня утром перевернулся на бок в Полтавской области. Пострадали водитель и 10 пассажиров.



Об этом сообщает Национальная полиция.



По предварительной информации, автобус, под управлением 56-летнего водителя съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.



В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате аварии водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Состояние пострадавших уточняется.

Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортом.