«Шахтер» рассказал о доходах за прошлый сезон

Футбольный клуб «Шахтер» в прошлом сезоне заработал 2 миллиарда 284 миллиона гривен с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом говорится в годовом отчете клуба за сезон 2020/21.



Статьями доходов «Шахтера» являются продажа и аренда игроков, поступления от УЕФА и ФИФА и коммерческая деятельность.



Уточняется, что доход от продажи и аренды игроков составил 178 миллионов гривен, а от УЕФА и ФИФА — 1 миллиард 615 миллионов гривен.



От коммерческой деятельности клуб получил доход в размере 491 миллиона гривен. В частности, от спонсорства и рекламы — 462 миллиона, от продажи телевизионных прав — 14 миллионов, от продажи атрибутики — 8 миллионов, от продажи билетов и абонементов — 5 миллионов, за продажу мест в корпоративные ложи — 2 миллиона.



При этом в сезоне 2020/21 «Шахтер» заплатили в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов. В частности, сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.

Год назад «Шахтер» отчитался о доходах в 2 миллиарда 522 миллиона гривен за сезон 2019/20.