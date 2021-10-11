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Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в миллиард гривен

11 октября 2021, 13:27

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в миллиард гривен

Народному депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Об этом сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

«Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую», — написал Кузьмин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что ранее на Медведчука решением СНБО были наложены санкции и ему было запрещено осуществлять любые финансовые операции.

«А теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберёт нужную сумму: банк прост не примет платеж из-за запрета СНБО», — подчеркнул Кузьмин.

Кузьмин опубликовал снимок ходотайства за подписью генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Документ предусматривает меру пресечения в рамках срока досудебного расследования — до 19 ноября.

8 октября нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку было предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с незаконными поставками угля с оккупированной территории.

По данным правоохранительных органов, период, который охватывает действие незаконной схемы поставок угля из ОРДЛО, — конец 2014 — начало 2015 года. В результате группировки «Л-ДНР» были профинансированы на сумму свыше 200 миллионов гривен.

С 13 мая Медведчук по решению суда находится под домашним арестом в рамках другого уголовно производства о госизмене. Печерский районный суд Киева 2 сентября продлил ему домашний арест до 31 октября.

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