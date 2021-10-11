Встреча Нуланд с Козаком ожидается в Москве 13 октября

Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд 13 октября встретится в Москве с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.



Госдепартамент ранее объявил, что Нуланд посетит Москву 11 октября для обсуждения с российскими чиновниками вопросов двусторонней и региональной повестки. В российском МИД это подтвердили, уточнив, что о визите просила американская сторона. В программе трехдневного визита Нуланд переговоры в МИД и встречи с представителями других российских ведомств.



Козак курирует вопросы Донбасса в Кремле. В частности, он является политическим советником на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата.