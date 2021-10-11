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Нападение на журналистов «Схем»: отстраненного главу Укрэксимбанка Мецгера отправили под ночной домашний арест

11 октября 2021, 17:18

Нападение на журналистов «Схем»: отстраненного главу Укрэксимбанка Мецгера отправили под ночной домашний арест

Голосеевский райсуд Киева 11 октября отправил отстраненного директора «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера под ночной домашний арест по делу о нападении на съемочную группу «Схем». Такое решение принято на заседании суда.

Прокуроры просили отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест, но суд избрал именно ночной. Мецгер не может покидать свое место жительства с 22:00 до 6:00.

Ранее на ночной домашний арест суд отправил и другого подозреваемого по делу — директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, который также причастен к нападению на журналистов.

Срок действия мер для обоих подозреваемых — до 5 декабря. Решение суда они еще могут обжаловать в Киевском апелляционном суде.

7 октября «Схемы» выпустили расследование о том, что Укрэксимбанк выдал кредит 60 миллионов долларов компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан» — на покупку ТЦ Sky Mall. Как выяснили журналисты, Брюховецкий владеет также компанией «Спец-Реммаш» в неподконтрольной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги группировке «ДНР».

4 октября во время интервью с главой Укрэксимбанка журналист «Схем» пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности выдачи такого кредита. Услышав этот вопрос, Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, поручил охране удалить видеозаписи. На оператора напали, применив к нему силу. 

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение в связи с нападением на журналистов программы «Схемы». 

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