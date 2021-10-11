Межрегиональное автобусное сообщение теперь возможно только с наличием COVID-сертификата у пассажира и водителя

В общественном транспорте межрегионального сообщения с 21 октября как от водителей, так и от пассажиров будут требовать COVID-сертификаты. Об этом заявили в Министерви здравоохранения.



Решение приняли 11 октября. Оно предусматривает ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.



«Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Отметим, что соответствующие правила пока НЕ будут применяться к городским и внутриобластным перевозок.

В Донецкой и Луганской областях действуют правила «оранжевой» карантинной зоны. Но уже на следующей неделе Донецкая область рискует попасть в «красную» зону.