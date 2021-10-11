Кабмин повысил минимальную пенсию по случаю потери погибшего в АТО/ООС кормильца до 7800 грн

Кабинет министров повысил минимальный уровень пенсии по случаю потери кормильца, погибшего во время участия в АТО/ООС до 7800 грн с 1 января 2022 года.

Об єтом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.



Также каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) погибшего военнослужащего Украины установлена с 1 января 2022 года минимальная пенсионная выплата по потере кормильца 7 800 грн.



«При этом эта выплата будет обеспечиваться независимо от наличия и численности других нетрудоспособных членов семьи, на которых назначена пенсия по случаю потери кормильца», — отмечают в министерстве.



По данным ведомства, повышение коснется 2 тысяч человек, а пенсионная выплата для них увеличится в среднем на 2 тысячи грн.