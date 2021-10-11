Поезд «Бахмут — Львов» задержался на 2,5 часа из-за аварии

В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда сообщением Бахмут - Львов.



Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».



Как сообщает пресс-служба Укрзализныци в телеграмме, ДТП произошло из-за того, что водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался поезд.



«В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации», — говорится в сообщении.



В УЗ сообщили, что пассажиров из вагонов, в которых были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде. На месте работает полиция. Вследствии аварии поезд задержался на два с половиной часа. Задержек других рейсов пока нет.