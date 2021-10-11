Под Ивано-Франковском вследствие поножовщины погиб боец ООС

В Ивано-Франковской области в больнице умер 24-летний мужчина, которого ударили ножом. Накануне он стал участником конфликта возле одного из торговых заведений города.



Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.



Событие произошло 9 октября около 3 часов ночи. В полицию обратились очевидцы и сообщили, что во время конфликта между двумя мужчинами один из них ударил своего другого ножом и скрылся.



Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, где он через сутки умер. Погибшим оказался 24-летний боец ООС Василий Попадич.



«Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, просмотрели записи из камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его через час после преступления по месту жительства. Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений», — сообщили в полиции.



Подозреваемого задержали. Сейчас следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.



