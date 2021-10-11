По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 469 случаев коронавируса и один летальный случай. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины ковид диагностирован у 109 066 человек. Из них 95 648 человек выздоровели, а 2 752 умерли.



В Луганской области выявили 218 случаев коронавирусом, пять человек умерли.За все время исследований на подконтрольной Украине территории области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 37 986 случаях. Из них 29 438 человек выздоровели, а 1 198 — умерли.



Группировка «ДНР» характеризует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в отдельных районах Донецкой области «как крайне напряженную».



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме видеоконференции разговор относительно подготовки Нормандского саммита.



Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсуждали подготовку к нормандскому саммиту.



Народному депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен.



Экономика



Семь предприятий металлургической и коксохимической промышленности ОРДЛО, которые ранее находились под управлением компании «Внешторгсервис», переданы компании Южный горно-металлургический комплекс Евгения Юрченко.



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