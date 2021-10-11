Прокуратура Донетчины сообщила об аресте вербовщиков наёмников в Сирию

По ходатайству Донецкой областной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей вербовщикам в наемники для участия в вооруженном конфликте в Сирии.



Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Досудебное расследование установило, что в период с февраля 2020 года по март 2021 27-летний мужчина организовал схему вербовки граждан Украины для участия в военных и насильственных действиях на стороне «оппозиционно настроенных военных отрядов в Сирийской Арабской Республике». Сообщается, что к соучастию злоумышленник привлек еще двух 20 и 21-летних жителей Киевской области.



Вместе эта группа подыскивала лиц из числа спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО/ООС или тех, кто имел боевой опыт. За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии потенциальным наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5000 долларов США в месяц. Сумма зависела от уровня их боевой подготовки.



Вербовщиков отправили в СИЗО на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 181,6 тысяч грн организатору преступления и по 136,2 тысяч грн двум его соучастникам.



Мероприятия по разоблачению осуществляло Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.



Статья 447 Уголовного кодекса Украина запрещает наемничество и вербовку в наёмники. За нарушение закона в зависимости от тяжести и квалификации предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.