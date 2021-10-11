В России пограничный катер назвали в честь боевика «ДНР»

В России спустили на воду катер пограничной службы, который назвали именем боевика «ДНР» росиянина Арсена Павлова («Моторола»). Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

На катере «Арсен Павлов» модели РИФ-112 теперь будут курсировать представители государственных контрольных органов РФ между судами, стоящими на рейде у ростовского порта. Кто автор идеи и как она была реализована, не уточняется.



Россиянин Арсен Павлов, больше известный как «Моторола», в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Позже он возглавил незаконное вооруженное формирование «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал.



«ДНР» обвинила в убийстве «Моторолы» украинских диверсантов. В свою очередь украинская сторона причастность к убийству отрицает.



В октябре 2020 года в Донецке Арсену Павлову был установлен памятник.