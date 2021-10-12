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МинВОТ — о блокировке КППВ «Станица Луганская»: Людей лишили доступа к украинским выплатам

12 октября 2021, 08:52

МинВОТ — о блокировке КППВ «Станица Луганская»: Людей лишили доступа к украинским выплатам

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отреагировало на блокировку работы КПВВ «Станица Луганская» со стороны группировки «ЛНР».

«С 10 октября 2021 подконтрольная Российской Федерации оккупационная администрация в отдельных районах Луганской области Украины блокирует работу КПВВ в Станице Луганской. Это делается исключительно из пропагандистских соображений и существенно ухудшает гуманитарную ситуацию, потребности людей сознательно игнорируются», — говорится в сообщении Минреинтеграции.

Отмечается, что «ЛНР» осуществляет пропуск людей, которые следуют из неподконтрольных территорий на контролируемую украинским правительством территории, лишь при наличии регистрации на подконтрольной территории. Пропуск людей, зарегистрированных в отдельных районах Луганской области, фактически осуществляется только в определенных случаях по заявке: для лечения, обучения, ухода за родственником или в случае смерти родственника.

В Минреинтеграции подчеркнули, что со стороны украинской власти сделано все необходимое для обеспечения безопасного движения через КПВВ. Кроме того, в течение октября министерство планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской.

«Минреинтеграции расценивает такие действия как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированной территории, нарушение международно-гуманитарного права и свобод граждан», — заявили в МинВОТ.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников напомнил, что подобные блокировки уже осуществляли на КПВВ.

«Мы уже проходили блокировки оккупационными режимами РФ КПВВ из-за того, что дети с ВОТ проявили активность во время вступительной кампании в свободной территории Украины. А с ноября прошлого года блокируется работа КПВВ в Счастье, где было создано режимную и сервисную зоны, чтобы граждане, которые пересекают линию соприкосновения, могли получить банковские, административные услуги. Уже почти год все эти услуги остаются доступными», — приводит пресс-служба МинВОТ слова Резникова.

Министр полагает, что в этот раз причиной блокировки тоже стало открытие многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской, которое запланировано до конца 2021 года.

«Блокировка линии соприкосновения оккупационная администрация использует в качестве дополнительного средства давления на людей, которые и так находятся в заложниках в них. Блокируя КПВВ оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов — украинцев пенсий и социальных выплат, доступа к медикаментам и тому подобное. Ситуация критическая и люди это понимают», — подчеркнул Резников.

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